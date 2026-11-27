Skilanglauf-Olympiasiegerin Victoria Carl hat das Comeback nach ihrer 18-monatiger Dopingsperre mit einem Sieg gekrönt. 634 Tage nach ihrem letzten Weltcup-Start gewann die 31-Jährige aus Zella-Mehlis beim zweitklassigen Fis-Rennen im norwegischen Gaalaa über 10 Kilometer im klassischen Stil mit deutlichem Vorsprung und holte wichtige Punkte für die angestrebte Rückkehr in den Weltcup. „Auf diese zweite Chance habe ich anderthalb Jahre hingearbeitet“, sagte Carl nach ihrem Erfolg