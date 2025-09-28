Sie war bei der dreitägigen Langlaufveranstaltung der deutschen Spitze nicht am Start, aber dennoch allgegenwärtig: Victoria Carl. Die Olympiasiegerin aus Zella-Mehlis ist aktuell wegen einer positiven Dopingprobe von allen Wettkämpfen ausgeschlossen. Bei der Thüringerin war außerhalb des Wettkampfes nach dem Saisonende im März Clenbuterol festgestellt worden. Wie der Deutsche Skiverband und Carl Ende Juni mitteilten, sei der Wirkstoff in einem Hustensaft enthalten gewesen, den ihr ein Truppenarzt der Bundeswehr verordnet habe. Die 29-Jährige hat das Mittel nach Angaben aller Beteiligten unwissentlich zu sich genommen.