Für Victoria Carl und Co. bleibt in diesen Wochen kaum Zeit zum Verschnaufen. Nach dem Skilanglauf-Weltcup Ende der vergangenen Woche im französischen Les Rousses, wo die Olympiasiegerin aus Zella-Mehlis Zweite über 10 Kilometer Freistil geworden war, geht es ab diesem Freitag in der Schweiz weiter – genauer gesagt in Silvaplana im Engadin. Auf dem Programm der dreitägigen Veranstaltung stehen die Mixedstaffeln, der Sprint und ein 20-Kilometer-Wettbewerb im freien Stil mit Massenstart.