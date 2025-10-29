Trotz ihrer derzeitigen Suspendierung aufgrund einer positiver Dopingprobe ist die Zella-Mehliser Skilangläuferin Victoria Carl mit dem Goldenen Ski geehrt worden. Die höchste Auszeichnung des Deutschen Ski-Verbandes (DSV) erhielt die 30-Jährige für ihre herausragenden sportlichen Leistungen in der Saison 2024/25, in der sie Zweite des Gesamtweltcups wurde und mit dem deutschen Team Staffel-Bronze bei der WM im norwegischen Trondheim gewann.