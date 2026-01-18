Mit ihren Ergebnissen waren sie nicht ganz zufrieden, doch das Heimspiel-Erlebnis überstrahlte alles. „Ich hatte ein geiles Rennen, hätte mir aber zehn Plätze weiter vorn gewünscht“, sagte Lokalmatador Thomas Bing vom Rhöner WSV. Der 35-jährge Langdistanz-Spezialist war nach guten Ergebnissen im COC-Cup etwas überraschend ins Oberhofer Aufgebot gerutscht, „doch das war auch mein Plan“, betonte er. Den Heimauftritt vor den Augen seiner Eltern und vieler Fans aus der Rhön genoss er in vollen Zügen: „Es passiert nicht so häufig, dass auf der ganzen Runde dein Name gebrüllt wird.“ Als 40. Platz wies ihn die Ergebnisliste am Ende aus.