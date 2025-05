Nicht jeder Schuss ist ein Treffer. Das haben die Mitarbeiter des Zweckverbands Thüringer Wintersportzentrum (TWZ) beim Blick auf den Schießstand in der Oberhofer Skihalle schnell erkannt. So mancher Querschläger hatte in Decken- und Wanderverkleidung tiefe Löcher hinterlassen. „Eigentlich sollte der Schießstand erst im Herbst saniert werden. Zum Glück konnten wir die Arbeiten jetzt im Rahmen der Schließzeit mit erledigen“, sagt der technische Betriebsleiter des TWZ, Heiko Krause. Derzeit sind die Handwerker damit beschäftigt, den Boden zu versiegeln. Gut zwei Wochen werden sie noch hier verbringen. Dann können Spitzen- und Hobbysportler wieder ihr Können an den Gewehren unter Beweis stellen.