Skifahren: Thüringer Skigebiete wegen Unwetterwarnung zu - eins offen

Masserberg/Steinach/Oberhof/Schmiedefeld am Rennsteig (dpa/th) - Das Wetter bringt in Thüringen geschlossene Skigebiete mit sich, die Skiarea Heubach in Masserberg (Landkreis Hildburghausen) war jedoch regulär bis 16.30 Uhr geöffnet. Für die Gebiete, in denen sich die Skiarea Heubach, die Skiarena Silbersattel und der Snowpark Oberhof befinden, hatte der Deutsche Wetterdienst (DWD) eine Unwetterwarnung herausgegeben: Oberhalb von 800 Metern kann es laut DWD bis Samstag (4.00 Uhr) zu Sturmböen mit bis zu 75 Kilometern pro Stunde kommen.