Davon könnte sich die Deutsche Bahn mal eine Scheibe abschneiden: Vier Minuten vor der Zeit hält Torsten Bauer mit dem Skibus an der Haltestelle in der Oberhofer Breitscheidstraße, um danach pünktlich in seine Runde zu starten. Silvia Haak und ihre Enkeltochter Neele wissen um die Zuverlässigkeit des Fahrservices und stehen schon parat. Sie sind die Ersten, die an diesem Samstagmorgen den Shuttle zum Fallbachhang nutzen. Den Helm haben sie bereits auf dem Kopf und die Skier in der Hand. „Ich wohne direkt neben der Haltestelle. Es ist unglaublich praktisch für mich“, sagt Silvia Haak. Sie nutze das Angebot regelmäßig, um zum Alpinehang zu gelangen oder zu den Loipen am Grenzadler. Und sie ist fast nie allein unterwegs „Der Bus wird gut angenommen. Die Urlauber sind begeistert von dem Angebot“, erzählt die Oberhoferin.