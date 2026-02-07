Skiathlon in Tesero: Schwedin holt Langlauf-Gold

Die deutschen Skilanglauf-Frauen sind beim ersten Start bei den Olympischen Winterspielen wie erwartet ohne Medaillen geblieben. Im Skiathlon über 2x10 Kilometer kam Pia Fink (Bremelau) als beste Deutsche im gut gefüllten Skistadion im italienischen Tesero auf Platz zwölf. Gold ging an Frida Karlsson aus Schweden vor ihrer Landsfrau Ebba Andersson. Bronze sicherte sich die Norwegerin Heidi Weng. Die Thüringerinnen Helen Hoffmann (Oberhof/+3:59,4) und Katherine Sauerbrey (Steinbach-Hallenberg/+5:41,7) landeten auf den Plätzen 18 und 33.