Skiarena Steinach: Schneeköniginnen auf der Piste

Ein ganz besonderer Schnappschuss ist dem Fotografen in der Steinacher Skiarena gelungen. Hat er doch nicht nur eine, sondern gleich acht Schneeköniginnen an der Mittelstation mit der Kamera eingefangen. „Wir sind zur Faschingszeit in unserem Element und überlegen uns jedes Jahr ein neues gemeinsames Outfit“, erzählt Melanie Musche im Namen ihrer Gruppe von Freundinnen. Und weil es in ihrer Heimatstadt Steinach leider, trotz intensiver Bemühungen der Damen, nur verhaltene Resonanz auf eigene Faschingsveranstaltungen für Erwachsene gab, sind sie seit nunmehr sieben Jahren regelmäßig als Augenschmaus beim Weiberfasching des LCV in der Nachbarstadt Lauscha mit dabei. In ihren aufwendigen Kostümen suchen sie alljährlich aber auch ein passendes Umfeld für ein Erinnerungsfoto. Und was wäre für Schneeköniginnen besser geeignet als Steinachs alpines Wintersportgebiet!