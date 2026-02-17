Es wird flauschig, sportlich und garantiert unterhaltsam: Am Freitag, 20. Februar, gehen 17 Maskottchen bei der zweiten Auflage des Thüringer-Wald-Maskottchenrennen an den Start. Austragungsort ist erstmals der Aktiv- und Erlebnispark Silbersattel, wo die kuscheligen Athleten ab 17 Uhr auf Ski oder Snowboards gegeneinander antreten. In zwei Durchgängen wird derart auf dem Fellberg das schnellste Fell des Thüringer Waldes ermittelt. Den Startschuss wird David Möller, Staatssekretär für Sport und Ehrenamt, geben.