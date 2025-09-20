Eigentlich waren Presse, Funk und Fernsehen vom Rathaus eingeladen, live „die spektakuläre Seilspleißung“ mitzuerleben am Donnerstagmittag. Nun ist das aber mit Plänen, erst recht was die Skiarena Silbersattel in den vergangenen anderthalb Jahrzehnten anbelangt, bekanntlich so eine Sache. Die Monteure waren unverhofft und vorzeitig schon am Dienstagabend angereist. Mittwochmittag, am Tag vorm Stelldichein der Medienleute? War der Drops gelutscht und lag das Ergebnis aller handwerklichen Mühen sauber eingefädelt auf den Trägerrollen der neun Masten zwischen Berg- und Mittelstation.