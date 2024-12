Oben hui, unten pfui, so verteilt sich einmal mehr der Winter im Landkreis. Derweil die Höhenlagen bei Dauerfrost dieser Tage in jahreszeittypisch standesgemäßer Anmutung daherkommen, ist in den tieferen Lagen nur ein trostloses Braungrün geboten. In Steinachs Skiarena werden aktuell die Minusgrade genutzt, um fleißig Kunstschnee zu schießen. Die Hoffnung ist es, am vierten Adventswochenende in die Saison starten zu können in Thüringens größtem alpinen Skigebiet, sagte am Freitag Betriebsleiter Mirko Jakob (im Bild). Dafür, so der Steinheider, brauche es aber noch etwas Zutun von Frau Holle. Gibt es die Witterung her, soll zunächst das Fellbergplateau die Wintersportler zum Stelldichein locken, bevor nach und nach über Steilhang, Steilhangumfahrung, Mittel- und Talstation weitere Pisten folgen.