Ob es nun Après-Ski-Party oder Abrissparty heißt, auf jeden Fall darf gefeiert werden am Sonntagabend auf dem Fellberg. Am Wochenende ist Saisonfinale in der Skiarena. Freitag, 14. März, ist Auftakt um 13 Uhr, Nachtski bis 21 Uhr inklusive. Es folgen die letzten beiden Betriebstage am 15. und 16. März jeweils von 9.30 bis 16.30 Uhr. Wobei der Sonntag ab 18 Uhr zusätzlich hergenommen wird um abzufeiern. Bei freiem Eintritt hat DJ Silvio sicher den passenden Nonstop-Hitmix zur Gaudi nach der Schussfahrt parat. Mit vollen Segeln geht’s in die letzte Runde, denn nach wie vor sind die Pisten vom Gipfel bis ins Tal durchgeweißelt.