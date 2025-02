Skiarena Silbersattel: Ab Donnerstag geht’s bis ins Tal

Es bestehen in Steinach weiterhin perfekte Wintersportbedingungen am Fellberg. Dank Kunstschnee kann dabei jetzt sogar noch eine Schippe drauf gelegt werden: Ab Donnerstag ist Thüringens größtes alpines Skigebiet bis zur Talstation hinab befahrbar. „Bei schönstem Winterwetter haben wir täglich von 9.30 bis 16.30 Uhr geöffnet. Am Freitag ist auch wieder Nachtskifahren bis 21 Uhr möglich und ab diesem Tag bleibt die Wettkampfpiste das ganze Wochenende über bis ins Tal geöffnet“, informiert Betriebsleiter Mirko Jacob.