Über die Saisoneröffnung in der Skiarena Silbersattel informiert die Stadt Steinach auf ihrer Homepage. Demnach ist Auftakt in Thüringens größtem alpinen Skigebiet am Donnerstag, 2. Januar, um 9.30 Uhr. Den Wintersport-Ausflüglern steht zunächst die blaue Piste auf dem Fellbergplateau offen. Wie berichtet, verantwortet in der Saison 2024/25 die Stadt das Geschehen im Freizeitpark. Zur Unterstützung beim Betrieb hat sich die Kommune einen externen Dienstleister an die Seite geholt. 7300 Besucher an 48 Betriebstagen lautete die witterungsbedingte Skiarena-Bilanz zur vergangenen Saison, was damals zu den magersten Ergebnissen seit Eröffnung 1999 zählte.