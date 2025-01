Skiarea Heubach: Auf die Ski, fertig los

„Skifahren kann jeder lernen – ob jung oder alt, groß oder klein“, sagt er. „In unseren Kursen möchten wir vermitteln, wie man sicher auf den Skiern steht – dann auch in größeren Skigebieten.“ Dabei will er nicht die nächsten Ski-Alpin-Stars wie Marcel Hirscher oder Lindsey Vonn hervorbringen, sondern alle mit der Freude an der Bewegung im Schnee anstecken. Vom Schnupperkurs für Kinder über Anfänger- und Fortgeschrittenenkurse für Kinder und Erwachsene bis zur individuellen Betreuung von Menschen mit Beeinträchtigung findet hier jeder das passende Angebot.