Ski-Weltcup Vonn und Goggia bei Weltcup-Abfahrt in Garmisch im Fokus

Garmisch-Partenkirchen - Beim Weltcup in Garmisch-Partenkirchen wollen Rückkehrerin Lindsey Vonn und Favoritin Sofia Goggia die deutschen Ski-Fans begeistern. In der Abfahrt an diesem Samstag (10.15 Uhr/ZDF und Eurosport) ist die Italienerin Favoritin, nachdem sie jüngst schon in Cortina d'Ampezzo sowie im Garmischer Abschlusstraining jeweils die Schnellste war. Vonn (USA) wiederum will nur Wochen nach ihrem erstaunlichen Comeback mit 40 Jahren und einer Teilprothese im Knie das Podest attackieren.