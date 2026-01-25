Neureuther schimpft: "Geh auf Barrikaden"

"Diese Quotenregelung ist totaler Quatsch", schimpfte Ex-Skirennfahrer Felix Neureuther in der ARD. "Es werden Athleten mitgenommen aus Ländern, die nicht den Hauch einer Chance haben. Und von den Besten der Welt müssen einige daheim bleiben." Neureuther sagte im Hinblick auf Vogt: "Wenn der nicht mitgenommen wird, dann geh’ ich auf die Barrikaden."

So weit dürfte es nicht kommen: Der DOSB verkündete am Sonntag, Vogt beim IOC nachzumelden. Der Dachverband hofft, dass der Athlet auf der Olympia-Strecke in Bormio zunächst an den Trainings teilnehmen darf und beim Wettkampf zum Einsatz kommt, falls ein anderer Deutscher ausfällt.