Kitzbühel (dpa/lby) - Unter dem Jubel der tausenden Ski-Fans lehnte sich Linus Straßer glückselig auf seine Ski, die Erleichterung über sein Podest-Comeback war ihm deutlich anzusehen. Nach fast zwei Jahren Durststrecke und pünktlich vor den Olympischen Winterspielen hat es ausgerechnet beim Klassiker in Kitzbühel wieder geklappt mit dem Sprung unter die besten drei im Weltcup. "Das Timing hätte schlechter sein können", sagte der Münchner in der ARD und verriet: "Ich kann mich jetzt endlich rasieren. Ich habe mir selbst das Ding gesetzt: Ich rasiere mich erst, wenn ich wieder auf dem verdammten Podium stehe."