Ski und Rodel: Wintersportfreuden im Thüringer Wald schmelzen dahin

Erfurt (dpa/th) - Nach dem letzten Traumwochenende sind die Verhältnisse für Wintersportfans im Thüringer Wald wieder schlechter geworden. Ski und Rodel sind aber weiterhin möglich. Insgesamt sind noch etwas über 50 Kilometer Loipen gespurt, wie der Regionalverbund Thüringer Wald mitteilte. Vergangenes Wochenende waren es über 600. Auch auf acht Rodelhängen und vier Skiliften können sich Ausflügler bei bis zu 30 Zentimetern Schneehöhe noch austoben.