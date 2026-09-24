Vail - Ski-Star Lindsey Vonn hat verliebt wirkende Fotos mit dem französischen Skirennfahrer Matthieu Bailet geteilt. Gerüchte über eine Beziehung der beiden Sportler hatte es schon seit längerem gegeben. In einem Post auf Instagram zeigte sich die 41 Jahre alte Olympiasiegerin mit dem 30 Jahre alten Speed-Spezialisten im Bikini in einem Pool und am Meer. Auf einen Kommentar Bailets reagierte Vonn mit zwei Emojis – einem Kuss-Smiley und einem roten Herzen. Bezeichnet hatte Vonn den Beitrag auf Englisch als "Sommer-Zusammenfassung, Teil eins".