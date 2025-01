Ski-Star in Garmisch Vonn über Comeback-Kritiker: "Sie verstecken sich einfach"

Das will sie am Wochenende in Garmisch besser machen - in dem bayerischen Wintersportort gewann Vonn bereits acht Speed-Rennen. Vor der Abfahrt am Samstag (10.15 Uhr) und dem Super-G am Sonntag (11.00/jeweils ZDF und Eurosport) aber verspricht sie nicht zu viel. "Natürlich sind meine Erwartungen hoch, weil ich weiß, was ich kann", sagte sie. "Aber ich tüftle noch an vielen Dingen, und es geht zunächst darum, besser zu werden."