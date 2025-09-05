Ihnen fehlt ein richtig scharfes Messer im Haushalt? Kein Problem. Starten sie beim 11. Messerpokallauf des WSV Steinbach und erreichen sie entweder beim Ultra-Marathon, beim Marathon, beim Halbmarathon oder beim Viertelmarathon das Ziel. Dann erhalten sie eines der schmucken und vor allem sehr scharfen Frühstücksmesser aus der Ortseigenen Produktion des Messerhauses „Schleifkotengrund“. Alle jenen, die den Ultramarathon in Griff nehmen winkt im Ziel zusätzlich eine Medaille. Bei der Siegerehrung erhalten die Platzierten ein besonderes Messer – die Messerpokale.