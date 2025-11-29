Bundestrainer: Wellinger "sieht, es geht"

Nach Wellingers Versuch hatte Bundestrainer Stefan Horngacher bereits in der ARD zufrieden festgestellt: "Das ist ganz wichtig, dass hier wieder mal ein bisschen Motivation reinkommt und er sieht, es geht." Nach dem Abbruch sagte er: "Wir können eigentlich recht zufrieden rausgehen aus dem Wettkampf heute."