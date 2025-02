Ski Nordisch: Quälen für Geld, das Bing nicht behält

Wie in der zurückliegenden Saison läuft Thomas Bing bei seinen Wettkämpfen auch wieder, um Geld zu sammeln in den Spendentopf der Dermbacher Firma W&k. Das Geld geht an den Förderverein Thüringer Skilanglauf XC. Bei Halbzeit der Wettkampfserie sind durch die guten Resultate von Thomas Bing von der Dermbacher Elektro-Firma und zwei anderen Spendern 200 Euro zusammengekommen. „500 Euro sind das Ziel, es gibt also noch viel zu tun“, sagt Thomas Bing schmunzelnd.