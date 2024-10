Ski Nordisch in Gumpelstadt: In Gumpelstadt gibt`s die letzte Punkte

Am Sonntag geht es in Gumpelstadt wieder flott her. Ab 9.30 Uhr steigt das Finale der Skiroller-Marathon-Serie des Deutschen Ski-Verbandes und das Finale im Hasselmann-Skiroller-Thüringencup 2024. Ausrichter ist einmal mehr die Abteilung Wintersport der TSG Ruhla in enger Zusammenarbeit mit der Moorgrundgemeinde. Die Organisatoren stellten einen anspruchsvollen Zehn-Kilometer-Rundkurs auf Wirtschaftswegen sowie Land-und Ortsstraßen mit zwei Wendepunkten auf. Der Start zum Hauptlauf über 40 km erfolgt um 10. 30 Uhr in Gumpelstadt bei der Firma Schudera und geht über vier Runden. Der Lauf ist mit Teilnehmern aus sechs Bundesländern stark besetzt. Gemeldet haben Sportlerinnen und Sportler aus mehreren Skilanglauf-Marathon-Teams, unter anderem der mehrfache Seniorenweltmeister im Skilanglauf Erwin Haas aus dem Allgäu. Im Vorjahr sicherte sich Jonathan Göpfert vom Skimarathon Team den Sieg auf der langen Strecke. Beim Jedermann-Lauf über 20 Kilometer freute sich Hans Nolda vom Rhöner WSV über Silber, knapp hinter Gunnar Köhler (TSG/WSC 07 Ruhla).