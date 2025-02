Die größten Hoffnungen ruhen dabei auf Helen Hoffmann, die in dieser Saison bei fast allen Weltcups dabei war und sich bereits für die „große“ WM in vier Wochen in Trondheim qualifiziert hat. Sie hat in den vergangenen drei Jahren bei der JWM beziehungsweise der U23-WM stets Gold gewonnen. Die noch 22-Jährige plant Starts in allen drei Einzel-Rennen. Ihr Fokus liege auf dem 10-km-Freistil-Rennen am Samstag, sagt Hoffmann.