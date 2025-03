St. Moritz - Deutschlands beste Ski-Freestylerin Muriel Mohr hat sich bei der Weltmeisterschaft in der Schweiz schwer verletzt und fällt monatelang aus. Die 18-Jährige erlitt schon am Sonntag im Training für den Big-Air-Wettkampf einen Kreuzbandriss und wurde in München operiert. "So wollte ich meine unglaubliche Saison nicht beenden", schrieb Mohr bei Instagram.