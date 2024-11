Dürrs Podiums-Abo in Levi

Der Münchner könnte erstmals in Levi auf das Treppchen fahren - für Dürr ist das indes fast schon gewöhnlich: In den vorigen drei Jahren landete sie in sechs Levi-Rennen - die jeweils als Doppelevents ausgetragen wurden - immer unter den Top 4: 2021 sprangen zwei dritte, ein Jahr danach zwei vierte Plätze heraus. In der vorigen Saison kam sie auf die Ränge zwei und drei.