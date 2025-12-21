Dort haben aber freilich auch andere ihre Ansprüche angemeldet. Goggia etwa, die bei den Spielen in ihrer Heimat für ein Wintermärchen sorgen will. Oder Vonn, die nur wegen Olympia auf ihrer Lieblingsstrecke überhaupt ein Comeback gab. Die 41 Jahre alte Amerikanerin ist in blendender Form. In den bisherigen fünf Speedrennen des Winters gelang ihr die famose Bilanz von einem Sieg, einem zweiten Platz, zwei dritten Rängen und einmal Platz vier.