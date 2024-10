Gut-Behrami kann sich nicht überwinden

Gut-Behrami galt neben Shiffrin als Favoritin auf den Sieg. Sie liebe diesen Hang, auf dem sie in ihrer Karriere schon dreimal gewonnen hat, erklärte die 33-Jährige. Und doch zog sie kurz vor dem Rennen noch zurück. "Man kann nicht an den Start gehen, wenn man sich nicht überwinden kann", sagte Gut-Behrami. Sie habe bei der Besichtigung gemerkt, dass sie vom Kopf her nicht bereit sei. Es würde ihr an Selbstvertrauen und Sicherheit fehlen.