Der Franzose Sarrazin hatte tags zuvor im Training bei einer Bodenwelle die Kontrolle verloren und war mit enormer Wucht in ein Fangnetz gerutscht. In einem Krankenhaus war anschließend ein Subduralhämatom, eine Blutung in der Nähe des Gehirns, diagnostiziert worden. In der Nacht war der 30-Jährige laut Angaben des französischen Verbandes erfolgreich am Kopf operiert worden.