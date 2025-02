Garmisch-Partenkirchen - Schlechtes Wetter hat zur Absage der für Sonntag geplanten Weltcup-Abfahrt in Garmisch-Partenkirchen geführt. Wie schon Freitag verhinderte auch am Samstag Nebel das Training auf der traditionsreichen Kandahar-Strecke. Da mindestens ein Training Pflicht ist, musste die Generalprobe für die am Dienstag im österreichischen Saalbach-Hinterglemm beginnende Weltmeisterschaft abgesagt werden.