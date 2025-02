Die zwei Einzelrennen stehen am Donnerstag und Samstag der zweiten WM-Woche an. Die Team-Kombi, bei der eine Frau in der Abfahrt und eine Mannschaftskollegin im Slalom gemeinsam antreten, ist für Dienstag geplant. "Ich freue mich, das Team-Kombi-Event zu verfolgen", schrieb Shiffrin. "Ich hätte mich glücklich geschätzt, egal mit welcher meiner tollen Teamkameradinnen zusammen aufgestellt zu werden."