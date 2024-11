Ski Alpin: Herber Dämpfer für Ski-Hoffnung Straßer in Gurgl

Straßer wurde vergangene Saison Zweiter in der Slalom-Wertung und gilt in diesem Winter als einer der Kandidaten für den Gesamtsieg. Nach Platz sieben in Levi hat er den Einstieg in seine Spezialdisziplin nun allerdings verpatzt. Auch für seine Teamkollegen war der Wettkampf in Gurgl schon nach dem ersten Lauf beendet.