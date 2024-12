Comeback ungewiss

Schnell war klar, dass sie beim Slalom am Sonntag - ihrer Paradedisziplin - nicht starten könne und deshalb vorerst warten muss, bis sie als Weltcup-Rekordsiegerin den 100. Erfolg anpeilen kann. Die für nächstes Wochenende geplanten zwei Riesenslaloms in Mont-Tremblant in Kanada wurden wegen Schneemangels abgesagt.