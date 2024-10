Die Saison beginnt mit den Riesenslaloms der Frauen und Männer am Samstag und Sonntag (jeweils 10.00 und 13.00 Uhr/BR und Eurosport) in Sölden. Auf dem Rettenbachferner gilt Straßer als Außenseiter, die Stärken des Münchners liegen ganz klar im Torlauf. Hier steht das erste Rennen des Winters am 17. November im finnischen Levi an. Die WM findet vom 4. bis 16. Februar im österreichischen Saalbach-Hinterglemm statt.