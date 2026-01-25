Der 33-Jährige hatte es in dieser Saison bislang nicht unter die besten Fünf geschafft - was auch daran liegt, dass er im Sommer seinen Skiausrüster wechselte. "Das ist hart", räumte Straßer an diesem Wochenende ein. Er meinte damit, dass er nicht ans Limit gehen kann wie etwa 2024, als er in Kitzbühel und Schladming gewonnen hatte. Nun aber folgte das Comeback.