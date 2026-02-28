Ski alpin: Deutsche enttäuschen bei Schweizer Dreifach-Erfolg

Garmisch-Partenkirchen - Die Schweizer Skirennfahrer haben die Weltcup-Abfahrt von Garmisch-Partenkirchen dominiert. Angeführt von Sieger Marco Odermatt feierten die Eidgenossen bei dem Traditionsevent in Oberbayern einen Dreifacherfolg. Der beste Skifahrer der Gegenwart verwies seinen Teamkollegen Alexis Monney um vier Hundertstelsekunden auf Rang zwei. Der drittplatzierte Stefan Rogentin hatte indes fast eine Sekunde Rückstand. Odermatt baute durch den Erfolg auf der Kandahar-Piste seinen Vorsprung an der Spitze sowohl der Gesamt- als auch der Disziplinwertung aus.