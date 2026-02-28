Ski alpin: Deutsche enttäuschen bei Schweizer Dreifach-Erfolg

Routinier Romed Baumann schwenkte kurz vor dem Ziel bei einer Linkskurve ab. "Da war keine Kraft mehr da", räumte der 40-Jährige ein. "Ich hab es mir nicht zugetraut, da noch zu stehen." Der Familienvater sagte, dass es wertvoller sei, gesund und unverletzt im Ziel zu stehen, als etwas zu riskieren. Auf eine Reporternachfrage, ob sich so womöglich ein Karriereende ankündigt, antwortete Baumann: "Das weiß ich nicht. Schauen wir mal..."