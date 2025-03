Die Niedersächsischen Schülermeisterschaften in Steinach markierten den Auftakt der Wettkampfsaison im März für Elena Steigleder vom Alpine Skiclub aus Goldlauter. Am ersten Wettkampftag startete Steigleder äußerst erfolgreich im Riesenslalom. In zwei Durchgängen setzte sie sich gegen die starke Konkurrenz aus Braunlage und Schöneck durch und triumphierte in ihrer Altersklasse U14. Besonders bemerkenswert ist, dass sie auch die U16-Mädchen hinter sich ließ. Am nächsten Morgen folgte der Slalom, wo sie erneut in der U14 glänzte und den Sieg davontrug.