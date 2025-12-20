Ski alpin Abfahrerin Weidle-Winkelmann vor Podest-Comeback

Val d'Isère - Die deutschen Skirennfahrerinnen stehen vor dem nächsten Podesterfolg dieses Olympia-Winters. Kira Weidle-Winkelmann rangierte bei der Abfahrt von Val d'Isère nach den 30 nominell stärksten Starterinnen auf Rang zwei. Dabei verwies sie sogar US-Star Lindsey Vonn knapp auf den dritten Rang - schneller als die beiden war zu dem Zeitpunkt nur Cornelia Hütter aus Österreich. Die zweite deutsche Starterin Emma Aicher verpasste eine Woche nach ihrem famosen Abfahrtssieg von St. Moritz das Podest diesmal deutlich.