Da können die Amerikaner mit ihrer opulenten und oftmals überladenen Halloween-Deko einpacken. Denn Wolfgang Müller setzt statt übertriebenem Kitsch lieber auf viel Liebe zum Detail bei seinen zwei dekorierten Schaufenstern im Erdgeschoss seines Wohnhauses in Rauenstein. „Es steckt zwar viel Arbeit und Zeit dahinter, aber wenn man dann die leuchtenden Kinderaugen und die Begeisterung der Kleinen sieht, macht’s das alles wieder wett“, sagt Wolfgang. Seit drei Jahren ist er nun in Rente, aber die Schaufenster-Dekoration macht er sogar schon ein paar Jahre länger. Dabei verbindet er seine Liebe zu Modelleisenbahnen mit der Leidenschaft für detailreiche Dekoration. So ist dort neben einem ICE auch eine vorbeifahrende Südthüringenbahn zu bewundern.