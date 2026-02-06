Christopher Grotheer hat die ihm eigene, bewundernswerte Gelassenheit wiedergefunden. Die Gelassenheit, die ihn, gepaart mit seiner sportlichen Klasse, vor vier Jahren in Peking zum Olympiasieg führte. „Ja, es geht mir wieder sehr gut“, sagte er vor der Abreise in den Olympiaort Cortina d’Ampezzo, nachdem er am vergangenen Wochenende daheim im Kreis seiner Familie in Erlau nochmals Abwechslung fand.