Skeleton-WM Jungk holt WM-Bronze im Skeleton: "Fühlt sich an wie Gold"

Grotheer fiel zurück

Der entthronte Titelverteidiger Christopher Grotheer konnte nicht mehr in den Medaillenkampf eingreifen und fiel sogar vom vierten auf den siebten Rang zurück. Der anvisierte Angriff auf die vorderen Plätze verpulverte mit der nur elftbesten Zeit in Lauf drei völlig. "Ich bin Sau enttäuscht, konnte in nicht einem Lauf an die fahrerischen Leistungen anknüpfen, die ich drauf habe. Ich wollte im dritten Lauf angreifen, war aber viel zu riskant unterwegs", sagte der 32 Jahre alte Skeletoni vom BRC Thüringen, der 2020, 2021 und 2024 WM-Gold gewann. Auf Sieger Weston hatte er unglaubliche 2,22 Sekunden Rückstand.