Wenn an diesem Freitag in den verbleibenden beiden Läufen kein sportliches Wunder geschieht, kommt der neue Skeleton-Weltmeister aus Großbritannien. Bei den Titelkämpfen in Lake Placid im US-Bundesstaat New York zauberte Matt Weston in den ersten zwei Durchgängen Zeiten aufs Eis, an denen sich sowohl sein Landsmann Marcus Wyatt (2.) als auch die deutschen Asse Axel Jungk (3.) und Christopher Grotheer (4.) die Zähne ausbissen.