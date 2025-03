Skeleton-WM in den USA: Grotheer schiebt Frust, ein Brite siegt

„Ich bin sau enttäuscht und konnte in nicht einem Lauf an die fahrerischen Leistungen anknüpfen, die ich drauf habe“, ärgerte sich Grotheer über seine Leistung zum Saisonhöhepunkt. „Ich wollte im dritten Lauf angreifen, war aber viel zu riskant unterwegs.“ Am ersten Tag hatte er auf das falsche Material gesetzt: „Ich habe nicht gedacht, dass es so reifig wird auf der Bahn. Das muss ich mir selbst ankreiden.“