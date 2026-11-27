Altenberg - Der ukrainische Skeletonpilot Wladislaw Heraskewytsch hat beim Weltcup-Auftakt in Altenberg erneut für sportpolitische Diskussionen gesorgt. Das vom Weltverband IBSF ausgesprochene Verbot einer neuerlichen politischen Botschaft überschattete auch den Sieg von Felix Keisinger aus Königssee. Schon bei den Olympischen Winterspielen 2026 in Cortina d'Ampezzo hatte die Disqualifikation von Heraskewytsch für Aufsehen gesorgt, nachdem er einen vom IOC untersagten Helm mit Bildern von rund 20 getöteten ukrainischen Athletinnen und Athleten getragen hatte.