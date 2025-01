Das deutsche Skeleton-Team startet mit guten Nachrichten ins neue Jahr: Christopher Grotheer, Olympiasieger und siebenfacher Weltmeister vom BRC Thüringen, hat seinen kleinen Muskelfaserriss im Adduktorenbereich auskuriert und kann an diesem Freitag beim Weltcup in Winterberg an den Start gehen. Zuvor hatte der 32-jährige Familienvater aus Erlau den letzten Wettkampf des alten Jahres im lettischen Sigulda absagen müssen, nachdem er sich Mitte Dezember im Training verletzt hatte.