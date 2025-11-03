Skeleton-Weltcup: Ein Platz ist noch offen

Dass nach vier Selektionsrennen im norwegischen Lillehammer sowie in Winterberg eine Entscheidung über die Mannschaftsbesetzung offen ist, erläuterte Baude wie folgt: „Wir haben nach den ersten beiden Rennen in Lillehammer Felix Keisinger schon vorab gesetzt. Felix Seibel und Lukas Nydegger haben in Winterberg je ein Rennen gewonnen – und wir haben uns dafür entschieden, beide mit nach Cortina zur internationalen Trainingswoche zu nehmen. Dort findet am 15. November ein finales Rennen statt. Danach wird entschieden, wer sich für das Weltcup-Team qualifiziert. Das ist, denke ich, die fairste Entscheidung, weil beide Athleten in den Selektionen gleich stark waren und sie nun auf der Olympiabahn die Chance haben, sich ihren Startplatz zu sichern.“