Kiew - Sichtbare Zeichen auf der großen Bühne statt stiller Boykott: Der ukrainische Skeleton-Pilot Wladyslaw Heraskewytsch ruft die paralympischen Athleten zum Protest gegen die Zulassung russischer und belarussischer Sportler unter eigener Flagge auf. Der Ukrainer erklärte wenige Tage vor dem Start der Paralympics, warum er dabei einen Boykott der Wettkämpfe nicht für den besten Weg hält. "Wenn wir die Bühne verlassen, überlassen wir sie Russland. Das ist meine größte Sorge. Deshalb glaube ich eher an sichtbaren Protest", sagte Heraskewytsch der "Bild". "Unsere Athleten sollten im Wettkampf zeigen, dass sie damit nicht einverstanden sind."